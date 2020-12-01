اجتماع في طرابلس لحل الخلافات المالية بين محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط

عقد اليوم الثلاثاء بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس اجتماع تشاوري دعا له أمس رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" لحل المشكلة بين: رئيس المؤسسة الوطنية للنفط "مصطفى صنع الله"، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي "الصدّيق الكبير" بسبب أوجه صرف العائدات النفطية.

وترأس السراج الاجتماع، وحضره: رئيس المجلس الأعلى للدولة، والنائب الأول لرئيس مجلس النواب المنعقد بطرابلس، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مؤسسة النفط، ورئيسا ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة لأعضاء المجلس الرئاسي ووزير المالية بحكومة الوفاق.

وبحسب بيان لمكتب السراج الإعلامي، فقد تمت مناقشة تداعيات وأثار عملية تجميد الإيرادات النفطية في حساب مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي التي أعلن عنها "صنع الله" قبل يومين.

وأشار البيان أن الاجتماع خلص إلى عدة قرارات، أهمها: تفعيل دور اللجنة المشتركة للتنسيق في المسائل ذات العلاقة بالمالية العامة تحقيقا للمصالح العليا للبلاد. وتضم هذه اللجنة كل من: ديوان المحاسبة، ووزارة المالية، ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لممثلين عن وزارة المالية بالمنطقة الشرقية.

وكان رئيس مؤسسة النفط قد نشر تسجيلاً مصوراً قبل يومين، اتهم فيه محافظ مصرف ليبيا المركزي بسرقة المال العام، واتخذ خلاله قراراً يقضي بتجميد أموال مبيعات النفط الليبي في حساب يتبع مؤسسة النفط في المصرف الليبي الخارجي، الأمر الذي كان له أثر سلبي على أسعار الدينار الليبي في السوق السوداء "الموازية" والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً لسعر الدينار، الذي وصل لحد 7 دينار مقابل الدولار، قبل أن يعاود الارتفاع اليوم، بعد عقد الاجتماع التشاوري، ليناهز نحو 5ر6 دينار مقابل الدولار.