اختتم معرض الصين الدولي الـ18 للتجارة الزراعية في بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين، حيث بلغ حجم الاتفاقيات المبرمة 41.8 مليار يوان (حوالي 6.35 مليار دولار).

وذكرت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية -في بيان اليوم الثلاثاء- أن المعرض ركز على التخفيف من حدة الفقر من خلال تطوير الصناعات، واجتذب أكثر من 300 شركة زراعية رائدة، كما شارك 300 ألف زائر و50 مليون مشاهد في فعاليات البث المباشر التي أقيمت خلال المعرض حول الترويج للمنتجات الزراعية.

وأضافت الوزارة أن المعرض قدم فعاليات أخرى، من ضمنها منتدى حول التنمية المستدامة لصناعات محددة في مناطق تخلصت من الفقر، بالإضافة إلى منتدى رقمي حول تنمية الريف.