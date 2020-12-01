 رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة ستقدم مساعدات مالية للحانات التي لا تقدم الطعام للزبائن - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء البريطاني: الحكومة ستقدم مساعدات مالية للحانات التي لا تقدم الطعام للزبائن

لندن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:30 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:30 م

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة ستمنح ألف جنيه إسترليني (1335 دولارا) للحانات التي لا تقدم الطعام لمساعدتها على البقاء طوال شهر ديسمبر.

ومن المقرر أن تخرج إنجلترا من قواعد الإغلاق وتدخل في نظام متدرج من عدة مستويات اعتبارا من غد الأربعاء، والذي سيشهد اتباع مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد لإجراءات مختلفة.

وفى ظل المستوى 1، وهي القيود الأقل صرامة، يمكن أن تظل معظم الشركات، بما في ذلك الحانات والمطاعم، مفتوحة طالما أنها تقدم خدماتها فى القاعات الخاصة بها .

وفي ظل المستوى 2، يمكن أن تظل الحانات والمطاعم مفتوحة مع خدمة زبائنها فى قاعاتها ، ولكن يمكنها فقط بيع المشروبات الكحولية إلى جانب الوجبات " الأساسية ".

أما المستوى 3، فيسمح فيه للحانات والمطاعم فقط بتقديم خدمات الوجبات الجاهزة خارجها .

وتشعر الحانات في المستوى 3 التي لا تبيع الطعام بالقلق من مواجهة خسائر خلال شهر ديسمبر حيث ستضطر إلى تشغيل خدمة الوجبات الجاهزة فقط أو الإغلاق خلال أكثر شهور السنة ازدحاما.

وفي حديثه في البرلمان البريطاني اليوم الثلاثاء، قال جونسون إن المبلغ الذي يدفع لمرة واحدة يأتي "اعترافا بمدى الضرر الذي لحق بهم".

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