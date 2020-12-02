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المدعي العام الأمريكي: لا دليل على وجود تزوير خطير في الانتخابات

واشنطن - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 11:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 11:55 م

قال المدعي العام الأمريكي وليام بار، إنه لا يوجد مؤشر على وجود تزوير خطير في الانتخابات الأخيرة من شأنه أن يغير النتيجة.

وأدلى بار بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس.

وقال المدعي العام، وهو أيضا وزير العدل في إدارة ترامب، في المقابلة إن المحققين الاتحاديين تابعوا الشكاوى، لكنهم لم يعثروا على أدلة تدعم مزاعم التلاعب واسع النطاق.

ووفقا لوكالة أسوشييتد برس، قال بار: "حتى الآن، لم نشهد تزويرًا على نطاق يمكن أن يؤثر على نتيجة الانتخابات".

ويواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الادعاء - بدون أدلة، ومع خسارة محاميه لقضية تلو الأخرى في المحاكم- بأنه تعرض للغش في الانتخابات، ويرفض الاعتراف بالهزيمة أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.


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