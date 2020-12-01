 الصحة العمانية: 123 ألفا و908 حالات إجمالي إصابات كورونا - بوابة الشروق
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الصحة العمانية: 123 ألفا و908 حالات إجمالي إصابات كورونا

مسقط - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:33 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:33 م

ذكرت وزارة الصحة العمانية، أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بلغ 123 ألفًا و908 إصابات، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1430 حالة بنسبة 1.14%.

وأضافت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد المتعافين بلغ 115 ألفًا و441 شخصا لتصل نسبة الشفاء إلى 93.1%، كما أن هناك 18 حالة متواجدة بالمستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بإجمالي 199 حالة، كما أن هناك 105 حالات بالعناية المركزة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزارة -وفقًا لدراسة تحليلية سكانية تم إجراءها لمرضى الفيروس- أن 74% من مرضى كورونا كانوا من الذكور في الفئة العمرية بين 15 و60 عامًا، مشيرة إلى أن أغلبية الحالات المسجلة الـ81% تندرج تحت الفئة الخفيفة إلى المتوسطة من حيث شدة المرض بينما صنفت 14% من الحالات بأنها شديدة، و5% بأنها حالات حرجة.


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