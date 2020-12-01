قادة جزر في المحيط الهادئ يدعون أستراليا لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ

وجّه عدد من قادة جزر المحيط الهادئ اليوم الثلاثاء، خطابا مفتوحا إلى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، جددوا فيه الدعوات لاتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ قبل قمة أممية حول هذا الشأن.

وجاء في الخطاب: "لطالما تصدرت دول جزر المحيط الهادئ دفع التقدم العالمي لمكافحة تغير المناخ".

وأضاف الخطاب: "ورغم ذلك، فإن المستوى المستهدف الحالي في أستراليا لخفض الانبعاثات بموجب اتفاقية باريس لا يزال من بين الأضعف بين الدول الغنية".

ودعا القادة السياسيون والدينيون موريسون إلى السير على خطى أكثر من 70 دولة التزمت بتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050.

ولم تحدد أستراليا بعد هدفا مناخيا طويل الأجل، وتعهدت بدلا من ذلك بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 26-28 % دون مستويات عام 2005 بحلول عام 2030.