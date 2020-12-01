وزير خارجية الإمارات يبحث مع نظيره السويسري التعاون المشترك

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين، مع نظيره السويسري إينياتسيو كاسيس، علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين في عدة مجالات منها التعليم والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والصحة والاقتصاد.

واستعرض الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتعاون بين البلدين الصديقين في مواجهة تداعياته ومعالجة آثاره.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد على العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير مجالات التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.