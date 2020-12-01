قافلة طبية مجانية للكشف على عشرات المرضى بالطود بالأقصر

تابع الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، وبرفقته الدكتور عمرو سليم مدير الإدارة الصحية بالطود، فعاليات القافلة الطبية لجميع التخصصات بالوحدة الصحية لنجع الوحدة بقرية الطود غرب.

تم الكشف على عشرات المرضى بالقافلة من أهالي نجع الوحدة والنجوع المجاورة، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوضح الدكتور عمرو سليم، مدير الإدارة الصحية بالطود، أن القافلة تشمل جميع التخصصات الطبية بالمجان، بالإضافة إلى عمل الفحوصات الطبية من تحاليل طبية وأشعة وكذلك صرف الأدوية من صيدلية الوحدة، مؤكداً أنها قامت بالكشف على أكبر قدر من المرضى من الأطفال والنساء والرجال وخاصة كبار السن.

وقال سليم إن القافلة شملت جميع التخصصات من باطنة وجلدية وأنف وأذن وحنجرة وعظام وأسنان وأطفال ونساء وتوليد وعلاج وتحاليل طبية وجراحة عامة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد محمود رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، إنه يوجد تعاون مشترك بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة الطود والإدارات التنفيذية الأخرى بالطود، وذلك في سبيل تقديم أعلى خدمة متميزة للمواطنين بنجوع وقرى ومدينة الطود، متمنيًا أن تجوب مثل هذه القوافل باستمرار باقي النجوع والقرى بالمركز؛ لخدمة جميع المواطنين.