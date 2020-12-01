وزير التنمية الألماني يدعو لمزيد من حماية الطبيعة من أجل مكافحة تفشي أية أوبئة

دعا وزير التنمية الألماني جرد مولر لتعزيز حماية الطبيعة من أجل التصدي لانتقال أية أمراض معدية من الحيوانات للإنسان.

وقال مولر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بمناسبة اليوم العالمي للتوعية عن مرض الإيدز الموافق اليوم الثلاثاء الأول من كانون أول/ديسمبر: "خطر انتقال (الأمراض) من حيوان لإنسان يزداد بنفس المقدار الذي ندمر به مساحات الحياة الطبيعية ونقطع به الغابات المطيرة ونتوغل إلى أخر أماكن الطبيعة البكر".

وأضاف الوزير الألماني قائلا: "كل عام يموت 7ر2 مليون شخص بمثل هذه الأمراض حيوانية المصدر. إيدز وكورونا (كوفيد 19) وغيرها من الأمراض المعدية هي أيضا نتيجة لطريقة التعامل الاستغلالي من جانبنا مع الطبيعة".

يشار إلى أن الإيدز انتقل للإنسان عن طريق القردة، وانتقلت إيبولا عن طريق الخفافيش، وكان مصدر كورونا من حيوانات برية أيضا.

ودعا مولر لتعاون بين مجالات الطب البشري والطب البيطري وكذلك حماية الطبيعية لمكافحة مثل هذه الأمراض ذات الأصل الحيواني، وقال: "يعد ذلك ضروريا للغاية: الخبراء عرفوا بالفعل عشرات من الأمراض الأخرى ذات الأصل الحيواني ذات احتمالية حدوث وباء مثل إيدز أو كورونا".

وأشار وزير التنمية الألماني إلى أن 690 ألف شخص لقوا حتفهم العام الماضي إثر عواقب الإصابة بالإيدز، وقال: "كورونا تزيد بقوة حاليا من صعوبة مكافحة الإيدز: الأدوية لا تصل؛ لأن سلاسل الإمداد انقطعت، ولأن الأنظمة الصحية الضعيفة في الأساس صارت مثقلة الكاهل"، لافتا إلى أن خبراء يتوقعون زيادة حالات الوفاة بإجمالي 150 ألف حالة أخرى إثر الإصابة بالإيدز.