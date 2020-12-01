 ألمانيا: مرتكب عملية الدهس في ترير كان تحت تأثير الكحول - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 10:14 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟

النتـائـج تصويت

ألمانيا: مرتكب عملية الدهس في ترير كان تحت تأثير الكحول

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:03 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 10:03 م

أعلنت السلطات الألمانية أن مرتكب عملية الدهس في مدينة ترير الألمانية كان تحت تأثير الكحول، نافية وجود أي دوافع إسلامية أو دينية أخرى وراء هجومه.

وأكدت الشرطة الألمانية مساء الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في ترير إلى 4 أشخاص، إضافة إلى إصابة 15 شخصا بجروح، مشيرة إلى أن منفذ الجهوم دهس الناس بسيارته بشكل متعمد، وذلك بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وكشف مكتب المدعي العام المحلي أن مرتكب الهجوم، هو رجل من مواليد المدينة، عمره 51 عاما، ولم تكن له أي سوابق جنائية.

وأضاف المكتب أن الرجل كان تحت تأثير الكحول أثناء تنفيذه الهجوم، وقد تكون لديه اضطرابات نفسية. وأكد أنه لا يوجد أي دليل على وجود دوافع إرهابية أو سياسية أو دينية وراء الهجوم.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك