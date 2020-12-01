الحكومة الإسرائيلية لمواطني البحرين: أهلا وسهلا بكم في إسرائيل

أعرب المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أوفير جنلدمان، عن ترحيبه بزيارة مواطني البحرين إلى بلاده.

وقال جندلمان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء، «إلى مواطني البحرين الكرام، أهلًا وسهلًا بكم في إسرائيل».

وأضاف «الآن تستطيعون تقديم طلب للحصول على تأشيرة دخول لإسرائيل عبر موقع خاص على الإنترنت بشكل سهل وسريع»، متابعًا: «نتطلع إلى استضافتكم في بلدنا الجميل».

وتأتي رحلات الطيران المباشرة بين البحرين وإسرائيل، في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان تأييد السلام وإعلان مبادئ إبراهيم المبرم بين البلدين في سبتمبر الماضي.

