 تحسبا لموجة كورونا الثانية.. القاهرة تخفض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية - بوابة الشروق
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تحسبا لموجة كورونا الثانية.. القاهرة تخفض أعداد العاملين بالمصالح الحكومية

محافظة القاهرة
محافظة القاهرة
محمد عبد الناصر
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 1:35 م

قرر اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، تخفيض عدد العاملين بديوان عام المحافظة، وكافة الأحياء والجهات التابعة لها بنسبة تشغيل 50% يوميًا بالتبادل، وفقًا لمقتضيات العمل ووفقا لرؤية كل رئيس جهة إدارية وما يرتأيه لصالح العمل.

وأضاف عبد العال، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض أعداد العاملين في المصالح والأجهزة الحكومية، والذي يأتي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة تحسبًا للموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.


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