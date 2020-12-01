 كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 9:28 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة فورية على عدم ارتداء الكمامات بوسائل النقل العام؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل 451 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة

سول - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:17 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 ديسمبر 2020 - 9:17 ص

أعلنت وكالة كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن كوريا الجنوبية أضافت 451 إصابة جديدة بكوفيد-19، منها 420 إصابة محلية، ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 34,652 إصابة ولم تبلغ عن أي وفيات ليبقى العدد الإجمالي عند 526.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه بحسب المنطقة، تم الإبلاغ عن 153 إصابة جديدة بالفيروس في سول، و86 إصابة في إقليم كيونج كي المحيط بالعاصمة و16 إصابة في إنتشون، غرب سول.

وبلغ عدد المرضى بكوفيد-19 في حالة حرجة أو خطرة 97 حالة حتى منتصف الليل، بينما وصل إجمالي عدد الأشخاص الذين تم إطلاق سراحهم من الحجر الصحي بعد التعافي الكامل إلى 27,885 شخصا، بزيادة قدرها 260 شخصا عن اليوم الذي سبقه.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك