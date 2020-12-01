إيلانكو الأمريكية تعلن السعر المستهدف للطرح العام الثانوي لأسهمها

أعلنت شركة الأدوية واللقاحات البيطرية الأمريكية إيلانكو أنيمال هيلث، سعر الطرح العام لكمية من الأسهم المملوكة لشركة الاستثمار الألمانية باير وورلد إنفستمنتس وقدرها 54.50 مليون سهم. ويبلع سعر السهم في هذا الطرح 30.25 دولار

يذكر أن شركة باير وورلد إنفستمنتس مملوكة لمجموعة باير الألمانية للكيماويات والأدوية.

وفي الوقت نفسه فإن شركة باير وورلد إنفستمنتس هي البائع الوحيد في هذا الطرح لأسهم إيلانكو، كما منحت المشترين المحتملين الحق في شراء ما يصل إلى 8.18 مليون سهم إضافي.

من ناحيتها ذكرت شركة إيلانكو أنها لن تصدر أسهما في هذا الطرح ولن تحصل على أي عائد من هذه العملية. ومن المتوقع غلق باب الاكتتاب في هذا الطرح يوم 3 ديسمبر الحالي.