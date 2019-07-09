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إصابة 3 سائقين في حادث تصادم بالمنيا

أرشيفية
أرشيفية
ماهر عبد الصبور
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 4:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 4:10 م

أصيب 3 سائقين، اليوم الأربعاء، في تصادم دراجتين بخاريتين، أمام كوبري المنصورة بمدينة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من عمليات النجدة، بتصادم دراجة بخارية رقم «7261 ن - ه - و» بأخرى رقم «6814 ن -ر - ط» أمام كوبري المنصورة بمدينة المنيا.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة كل من: أحمد كمال علي، 40 سنة، سائق، ومحمد مجدي قطب، 23 سنة، سائق، ومجدي قطب عبد الحليم، 60 سنة، سائق، مقيمين جميعا بمدينة المنيا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

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