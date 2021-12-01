أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 23 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في محافظة مأرب، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت قناة العربية عن التحالف قوله اليوم الأربعاء، إنّ الاستهدافات في مأرب دمرت 16 آلية عسكرية ومنظومتين للدفاع الجوي وخسائر بشرية تجاوزت 120 عنصرًا للحوثيين.

وبشكل يومي، يعلن التحالف العربي عن حصيلة ضخمة لخسائر بشرية حادة يُنزِلها بالمليشيات الحوثية المدعومة من إيران، التي تسعى للسيطرة على محافظة مأرب في أسرع وقت، بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية وكذا كونها واحدة من أكثر المحافظات الغنية بالنفط.