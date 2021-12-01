وزير الدفاع يعقد سلسلة لقاءات ثنائية ضمن فعاليات إيديكس 2021

عقد الفريق أول ‎‏محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ‏عددًا من اللقاءات الثنائية، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" الذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ‏ويستمر حتى الثانى من ديسمبر .‏

وقال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان نشره اليوم الأربعاء على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن القائد العام التقى كلًا من‎‏ خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير ‏الدفاع اليوناني، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي ‏الجزائري، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات ‏المسلحة القطرية، و‎‏جيريمي كوين وزير مشتريات الدفاع البريطاني، ‏وممثلي شركة ‏THALES‏ الفرنسية، وإريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى ‏لشركة ‏MBDA‏ الفرنسية ، والسيد ‏‎/‎‏ الكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى ‏لشركة ‏SAFRAN‏ الفرنسية ، والسيد ‏‎/‎‏ جوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة ‏لوكهيد مارتن الأمريكية ، والجنرال ‏‎/‎‏ كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع ‏السيريلانكية، و دانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الإقتصاد البلغارية.

وتناولت ‏اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون ‏العسكرى خلال الفترة المقبلة ، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض ‏الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات ‏التسليح العالمية.

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كما التقى الفريق‎‏ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق ‏رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية ، والفريق‏ شاهين مظهر ‏قائد الفيلق الأول الباكستانى ، واللواء بحرى ‏لوران ماربوف ضابط عام العلاقات ‏العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية ، والفريق أول ‏‎مبالا ‏موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن‎‏ عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى حيث تناولت ‏اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك .‏

وأجرى رئيس الأركان جولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن ‏خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة .‏