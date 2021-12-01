وزير الدفاع يعقد سلسلة لقاءات ثنائية ضمن فعاليات إيديكس 2021

عقد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من اللقاءات الثنائية، في إطار فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولى للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" الذي تجرى فعالياته بمركز مصر للمعارض الدولية ويستمر حتى الثانى من ديسمبر .
وقال عقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة، في بيان نشره اليوم الأربعاء على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن القائد العام التقى كلًا من خارديالس نيكولاس النائب الأول لوزير الدفاع اليوناني، والفريق السعيد شنقريحه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، والفريق الركن طيار سالم بن حمد العقيل النابت رئيس أركان القوات المسلحة القطرية، وجيريمي كوين وزير مشتريات الدفاع البريطاني، وممثلي شركة THALES الفرنسية، وإريك بيرينجيه الرئيس التنفيذى لشركة MBDA الفرنسية ، والسيد / الكسندر زيجلر نائب الرئيس التنفيذى لشركة SAFRAN الفرنسية ، والسيد / جوزيف فرانك الرئيس التنفيذى لشركة لوكهيد مارتن الأمريكية ، والجنرال / كمال جونارانتى سكرتير أول وزارة الدفاع السيريلانكية، و دانيالا تودوروفا فازليفا وزيرة الإقتصاد البلغارية.
وتناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكرى خلال الفترة المقبلة ، فيما أشاد قادة الوفود العسكرية بمستوى المعرض الدولى الثانى للصناعات الدفاعية والعسكرية وما يتضمنه من أحدث معروضات التسليح العالمية.
كما التقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق رومولز روزين زيندى القائد العام لقوات الدفاع المجرية ، والفريق شاهين مظهر قائد الفيلق الأول الباكستانى ، واللواء بحرى لوران ماربوف ضابط عام العلاقات العسكرية الدولية برئاسة أركان القوات المسلحة الفرنسية ، والفريق أول مبالا موسينسى سلستين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الكونغولية، والفريق الركن عبد الخير عبد الله ناصر درجام قائد قوات الدفاع الجوى السودانى حيث تناولت اللقاءات تبادل الرؤى حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الإهتمام المشترك .
وأجرى رئيس الأركان جولة تفقدية لأجنحة المعرض إطمئن خلالها على مستوى التنظيم والتفاعل بين الزائرين والشركات العارضة .