محافظ قنا: زراعة 100 ألف فدان من القمح في الموسم الجديد

أعلن أشرف الدوادي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، عن انتهاء مديرية الزراعة من كافة الاستعدادات الخاصة لبدء موسم زراعة محصول "القمح" أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية من خلال استهداف زراعة نحو 100 ألف فدان من الأصناف عالية الإنتاج والجودة لهذا الموسم.

وأكد محافظ قنا، على توفير التقاوي الجديدة المنتقاة عالية الإنتاج وللجودة بأسعار مدعمة للمزارعين منها "جيزة 171، وجيزة 168 وبني سويف 5، وسدس 14،وجميزة 9" من قبل وزارة الزراعة والبدء في التجهيز لزراعة 50 حقل إرشادي مساحة الحقل الواحد فدان بالتقاوي الجيدة والمدعمة وتوفير الدعم الفني لمزارعي تلك الحقول لتحقيق أعلى معدلات إنتاج.

وأشار الداودي، إلى أن المديرية ستوفر الدعم الفني للمزراعين، تنفيذا للمشروع القومي لترشيد استهلاك المياه في الزراعة من خلال عملية التسوية بالليزر وتشجيع زراعة محصول القمح علي مساطر لتقليل هدر المياه وتحقيق الإنتاجية المرجوة.

وقال المهندس أشرف عبدالرازق وكيل وزارة الزراعة بقنا، لـ"الشروق"، إن المحافظة تزرع سنويا ما يزيد عن 100 ألف من القمح، وهذه النسبة قابلة للزيادة هذا العام؛ نظرا للاهتمام بهذه الزراعة الاستراتيجية.

وأوضح وكيل زراعة قنا، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح في قنا منذ 4 سنوات كانت 98 ألف فدان، وزادت هذه النسبة خلال الأعوام القليلة الماضية إلى 100 ألف فدان قابلة للزيادة والنقصان، ومن المرجح أن تزيد هذا العام.