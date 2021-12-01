الاتحاد الأوروبي يسرع تطعيم الأطفال من سن 5 سنوات

قالت وزارة الصحة الألمانية، إن طرح لقاح "فايزر/بيونتيك" للاطفال التي تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاما على مستوى الأتحاد الأوروبي، سيبدأ 13 ديسمبر، أي قبل أسبوع واحد من الموعد المخطط له سابقا، وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي ينتشر فيه متحور "أوميكرون".

وأوضحت الوزارة، أنه من المقرر أن تتلقى ألمانيا 2.4 مليون جرعة لقاح "فايزر" لاستخدامها في نظام من جرعتين، مضيفة أنها ملتزمة بالموعد الجديد من الشركة المصنعة، وفقا لتقرير لوكالة رويترز.

وقال وزير الصحة الألماني ينس سبان في بيان: "بالنظر إلى الوضع الحالي للوباء، فهذه أخبار جيدة للآباء والأطفال"، مضيفا: "الكثيرون ينتظرون ذلك بفارغ الصبر"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

بدوره أكد المتحدث الرسمي باسم شركة "بيونتيك"، التصريحات السابقة.

وأضافت الشركة أنه سيتم تقديم موعد إرسال الجرعات دون التأثير على أحجام التسليم المتفق عليها بفضل "الجهد الهائل".

وتسود مخاوف في ألمانيا من اكتظاظ غرف العناية المركزة حيث وصلت أعداد حالات الوفاة بكورونا إلى أعلى مستوى منذ فبراير الماضي، في وقت يتزايد فيه خطر انتشار متحور "أوميكرون".

وأبلغ معهد روبرت كوخ لمكافحة الأمراض المعدية، عن 67186 حالة إصابة جديدة اليوم الأربعاء، بزيادة 302 عن الأسبوع الماضي، و446 حالة وفاة بكورونا، وهو أعلى معدل تسجله ألمانيا منذ 18 فبراير الماضي، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحذر جيرنوت ماركس، رئيس أطباء الرعاية المركزة الألمان، من أنه لا يزال من الممكن أن يكون هناك 6000 شخص في العناية المركزة بحلول عيد الميلاد.

وقال ماركس لمحطة "زي دي إف" الألمانية:" لقد أصبح الوضع أصعب بشكل كبير"، داعيا الحكومة إلى التفكير في إغلاق مؤقت، موضحا: "نحن بحاجة إلى إنقاذ العيادات من الانهيار".

وأفاد مكتب الصحة العامة في ولاية بادن فورتمبيرج، في تقرير لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن أربعة أشخاص في جنوب ألمانيا ثبتت إصابتهم بمتحور "أوميكرون"على الرغم من تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا.