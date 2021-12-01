نواب أمريكيون يقدمون مشروع قانون لوقف أنشطة الطائرات الإيرانية المسيرة

قدم نواب جمهوريون وديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون لوقف أنشطة الطائرات الإيرانية المسيرة.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأربعاء/، أن المشروع نص على معاقبة أي شكل من أشكال التعاون مع إيران في مجال أنشطة الطائرات المسيرة، موضحة أن العقوبات الأمريكية على برنامج الأسلحة التقليدية الإيراني بموجب قانون CAATSA تشمل أيضا توريد أو بيع أو نقل الطائرات المقاتلة بدون طيار إلى إيران أو منها.

وشدد القانون على ضرورة منع طهران كما الجماعات المتحالفة معها من الحصول على "درون" يمكن استخدامها في هجمات ضد الولايات المتحدة وشركائها.

ومن جانبه، اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس اعتبر، أن وجود طائرات مسيرة مميتة في أيدي إيران، التي تعتبر أكبر مصدر للإرهاب في العالم، لا يهدد السلام الإقليمي فقط بل أمن الولايات المتحدة، مشددا على أنه لن يتم التسامح مع دعم برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.

ومن جهته، قال النائب الجمهوري مايكل ماكول، إن شعوب الشرق الأوسط لا يمكنها العيش بحرية واستقرار وازدهار "في ظل هجوم الطائرات المسيرة الإيرانية، مضيفا أن أمريكا ستستخدم كل الوسائل المتاحة" لمواجهة برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية.