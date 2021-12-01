أبو الغيط وسانشيز يبحثان الشراكة الأورومتوسطية وإقامة الدولة الفلسطينية

بحث أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء مع بيدرو سانشيزرئيس وزراء إسبانيا، والذي يقوم حاليا بزيارة للقاهرة، الشراكة الأورومتوسطية وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط أشاد بالدور المحوري لإسبانيا في تعزيز الشراكة الأورومتوسطية والارتقاء بها نحو أعلى المستويات؛ بهدف تحقيق تطلعات شعوب المنطقة في الرقي والازدهار.

وتابع المصدر بأن اللقاء شهد استعراض مجمل التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وبالأخص تطورات القضية الفلسطينية، حيث أثنى أبو الغيط على الموقف الإسباني المبدئي المؤيد لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا الجانب الاسباني ومن ورائه الاتحاد الأوروبي إلى حث إسرائيل على الانخراط مع الجانب الفلسطيني في مسار جاد لتسوية النزاع وفق مقررات الشرعية الدولية.

وحذر أبو الغيط من أن استمرار حالة الانسداد الحالية وسط صمت المجتمع الدولي، قد يفجر الأوضاع مرة أخرى في المنطقة وعلى نحو أعنف من مواجهات شهر مايو الماضي.

وعلى صعيد التطورات في ليبيا، أكد أبو الغيط على ضرورة استكمال مسار التسوية الحالي في البلاد، بعقد الانتخابات في موعدها باعتبارها خطوة مهمة تمهد الطريق لاستكمال توحيد المؤسسات الليبية، مشددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية وقوات المرتزقة والمقاتلين الأجانب حتى تستعيد الدولة الليبية عافيتها وسيادتها الإقليمية على أراضيها.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط جدد خلال اللقاء التحذير من مخاطر التدخلات الإقليمية في الشئون الداخلية للدول العربية، وما تؤدي إليه هذه التدخلات من إطالة أمد النزاعات وزيادة تعقيدها، فضلا عن كونها جزء من الأسباب التي أدت إلى إطلاق شرارتها الأولى.