أعلن وزير التربية والتعليم العالي بلبنان عباس الحلبي، أن عطلة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية ستبدأ من مساء يوم الخميس الموافق 16 ديسمبر الجاري وحتى صباح يوم الإثنين الموافق 10 يناير المقبل، وذلك ضمن إجراءات مواجهة وباء "كورونا" والوقاية من المتحور الجديد.

وأضاف الحلبي - عقب اجتماع للجنة الوزراية المكلفة بمتابعة إجراءات "كورونا" برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم الأربعاء - أن الإجازة كانت مقررة في المدارس سابقًا ابتداءً من 22 أو 23 ديسمبر الجاري وحتى 7 يناير المقبل، مؤكدًا أنه تم تمديد العطلة بناءً على طلب وزير الصحة.

ودعا التلاميذ والأساتذة والموظفين وإدارات المدارس والأهالي إلى تلقي اللقاح، مؤكدًا أن الأمور يبدو أنها تتجه إلى الأسوأ.

حضر الاجتماع وزراء التربية والتعليم العالي والعدل والمالية والاتصالات والسياحة والداخلية والبلديات والصحة والعمل والأشغال العامة والنقل والمدير العام لرئاسة الجمهورية والأمين العام لمجلس الوزراء وعدد من كبار المسئولين.