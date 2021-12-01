فرنسا تطالب القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بتقديم نتيجة سلبية لكورونا

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أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابريل أتال اليوم الأربعاء تشديد قواعد السفر في محاولة لاحتواء تفشي متحور أوميكرون.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أتال القول للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إنه سيتعين على المسافرين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي إبراز نتيجة اختبار فيروس كورونا تثبت سلبية إصابتهم قبل 48 ساعة من دخول فرنسا، حتى لو كانوا ملقحين.

وسوف يتعين على المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي تقديم نتيجة الاختبار لفترة لا تقل عن 24 ساعة قبل الوصول لفرنسا، إذا كانوا من غير الملقحين.

وقال أتال "يزداد قلقنا كل يوم"، مضيفا "نحن لم نصب بالذعر ولكننا نلتزم بالحرص قدر الإمكان".

وأضاف أتال أن الوضع الوبائي في فرنسا يشهد تدهورا سريعا. وتجاوز معدل الإصابات على مستوى البلاد على مدار سبعة أيام 300 لكل 100 ألف نسمة لأول مرة منذ أبريل.

وارتفعت نسبة مرضى كورونا الذين يتم نقلهم للمستشفى بنسبة 40 % في غضون أسبوع، مما حمل المستشفيات أعباء متزايدة.

وتعتمد فرنسا بالإضافة إلى معدل التطعيم المرتفع الذي يبلغ 76 % على حملة سريعة للجرعات المعززة لجميع السكان من سن 18 عاما فما فوق.

وتلقى ثمانية ملايين شخص الجرعات المعززة حتى الآن.