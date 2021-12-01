اتحاد الكرة: حمدي فتحي بخير

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم سلامة حمدي فتحي، لاعب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر من الإصابة التي تعرض لها أثناء مباراة لبنان المقامة ضمن منافسات دور مجموعات بطولة كأس العرب، والتي تستضيفها قطر في الفترة من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة قوية في الرأس عند الدقيقة 36، وأضطر كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، لاشراك مهد لاشين بدلا منه.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الرابعة بجانب السودان والجزائر ولبنان.

ويتطلع منتخب الفراعنة لتحقيق الفوز الأول له في البطولة خاصة بعدما احتل منتخب الجزائر صدارة المجموعة بعد الفوز الذي حققه اليوم الأربعاء، أمام السودان بنتيجة 4-0.