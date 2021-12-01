تقارير: استئناف مباراة واتفورد وتشيلسي جاء بعد الإطمئنان على حالة المشجع

عاد لاعبو تشيلسي وواتفورد الإنجليزي لأرضية ملعب مباراة الفريقين تمهيدا لاستئناف المباراة التي توقفت بسبب إصابة مشجع في المدرجات.

وكان حكم المباراة قد أوقف مباراة واتفورد وتشيلسي بسبب تعرضه لأزمة قلبية مفاجأة، وذلك في المباراة المقامة على ملعب فيكاريج رود، ضمن منافسات الجولة الـ14 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكشفت صحيفة «تيليجراف» الإنجليزية، أن لاعبي الفريقين رفضوا العودة إلى أرضية الملعب إلا بعد التعرف والتأكد من سلامة المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعبون قرروا عدم العودة للملعب إلا بعد معرفة حالة المشجع، مشيرة إلى أن حالة المشجع بحالة جيدة ولكن اللاعبين يريدون التأكد من تحسنه واستقرار حالته قبل استئناف اللعب.

وأوضحت أنه فور وصول سيارة الإسعاف لنقل المشجع إلى المستشفى قرر اللاعبون العودة لاستئناف اللقاء.