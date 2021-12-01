حمدوك: استمراري بمنصبي مرتبط بتنفيذ الاتفاق السياسي مع المكون العسكري

أكد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن استمراره بمنصبه مرتبط بتنفيذ الاتفاق السياسي مع المكون العسكري.

وأضاف حمدوك، أن استمراره في رئاسة الحكومة لا بد أن ينال دعم القوى السياسية السودانية أيضا، وفقا لما نشرته شبكة "العربية"، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ووقع القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وحمدوك، في 21 نوفمبر الجاري، اتفاقا سياسيا جديدا، يقضي بعودة حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد نحو شهر من عزله.

وقال حمدوك، أن هناك 4 أهداف للأتفاق السياسي لالذي تم توقيعه مؤخرا مع الجيش.

جاء هذا خلال اللقاء الذي جمع حمدوك اليوم الثلاثاء، بعدد من مديري الجامعات المحلية، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وقال رئيس الحكومة إن الأهداف الأربعة هي: الحفاظ على الدم السوداني، وحماية السودان وأرضه، وإكمال عملية السلام والتحول الديمقراطي المدني، بالإضافة إلى أمن السودان والاقتصاد.