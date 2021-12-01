وفد أمريكي يلتقي ممثلين لطالبان في قطر

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ترأس الممثل الخاص لأفغانستان توماس ويست وفدا أمريكيا رفيع المستوى ضم ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمخابرات لعقد مناقشات مع ممثلي حركة طالبان في العاصمة القطرية الدوحة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاجتماع عقد يومي 29 و 30 تشرين ثان/نوفمبر.

وأفادت الوزارة ، في إيجاز صحفي وصل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، بأن الوفد الأمريكي شدد على أهمية وفاء طالبان بالتزامها العلني بعدم السماح لأي شخص بتشكيل تهديد لأي دولة من أراضي أفغانستان، و"توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والأفغان الذين لدينا التزام خاص تجاههم ، وحماية الحقوق لجميع المواطنين الأفغان".

كما ناقش الفريقان استجابة المجتمع الدولي الجارية والعاجلة للأزمة الإنسانية في أفغانستان، وتعهد الوفد الأمريكي بمواصلة دعم جهود الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في المجال الإنساني لتلبية الاحتياجات الحيوية في فصل الشتاء المقبل.

وذكرت وزارة الخارجية أن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بضمان ألا تحد العقوبات الأمريكية من قدرة المدنيين الأفغان على تلقي الدعم الإنساني من الحكومة الأمريكية والمجتمع الدولي مع حرمان الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات من الأصول.

وكررت حركة طالبان تعهدها بعدم السماح لأي شخص باستخدام أراضي أفغانستان لتهديد أي بلد. وأعرب مسؤولون أمريكيون عن قلقهم إزاء استمرار وجود تنظيمي القاعدة وداعش في أفغانستان.