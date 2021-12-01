أكد جيرالد روكينشاب، مدير الطوارىء الصحية الجديد في منظمة الصحة العالمية، أن أوروبا لن تكون قادرة على حماية نفسها بشكل مستدام ضد متغير "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا.

وقال المدير الجديد - في تصريحات اليوم الأربعاء - إن متغير "أوميكرون" لا يمكن إيقافه بنسبة 100 بالمائة ويعتمد مستوى انتشاره على فعالية تدابير الحجر الصحي، كما أن قيود السفر الصارمة تحد بالفعل من سرعة انتشاره.

وأوضح روكينشوب أنه قد يتم اكتشاف المزيد من الطفرات ومن حالات الإصابة بمتغير "أوميكرون" في الفترة المقبلة.

يشار إلى أن روكينشوب هو طبيب في ولاية ستيريا النمساوية، وسوف يتولى منصبه في المقر الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في كوبنهاجن في أول فبراير المقبل ويعمل حاليا مدير لمكتب منظمة الصحة في ألبانيا.

ومن ناحية أخرى، عادت الإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى الارتفاع في النمسا، وبحسب إحصائيات وزارة الصحة تم تسجيل 10 آلاف و367 إصابة جديدة، و61 حالة وفاة خلال 24 ساعة.