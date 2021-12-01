ارتفعت أسعار الذهب اليوم، فى الأسواق المحلية بنحو 3 جنيهات، ليسجل عيار 21 الأكثر تداولا فى مصر، نحو 785 جنيهًا مقابل 782 جنيهًا، وفق ما قاله نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة السابق.

وبحسب نجيب، ارتفع عيار 24 ليسجل نحو 900 جنيها، مقارنة بـ903 جنيه أمس، وسجل عيار 18 نحو 677 جنيها مقارنة بـ674 جنيها.

وصعد سعر الجنيه الذهب بنحو 24 جنيها ليسجل 6300 جنيها.

ومنذ جائحة كورونا، يواصل الذهب صعوده محليا مع إقبال المستثمرين على شراء المعدن الأصفر باعتباره الملاذ الآمن، وسط مخاوف من تداعيات فيروس كورونا.

وتتأثر أسعار الذهب في السوق المحلية بمصر، بالتغير الذي تشهده الأسعار عالميا، بالإضافة إلى تذبذب سعر الدولار، فكلما ارتفع سعر العملة الخضراء زادت أسعار المعدن الأصفر.

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب مدعومة بالإقبال على الملاذات الآمنة بسبب تراجع عائدات السندات وعدم التيقن بشأن النمو الاقتصادي نتيجة انتشار أوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1778.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 08:40 بتوقيت غرينتش. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% لتسجل 1780.60 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.82 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.9% إلى 942.59 دولار بينما زاد البلاديوم 0.7% إلى 1751.02 دولار.