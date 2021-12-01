الصحة: لم نرصد أوميكرون في مصر حتى الآن

قال الدكتور علاء عيد، رئيس قطاع الشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن تأثير لقاحات كورونا على متحور «أوميكرون» الجديد غير واضح حتى الآن، مشيرًا إلى أن الفيروسات تتحور لتقاوم اللقاحات ومناعة الجسم والأدوية.

وأضاف عيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأربعاء، أن أعراض كورونا على مدار العامين الماضيين تتشابه إلى حد كبير مع أعراض الإنفلونزا، نافيًا وجود عرض مميز لفيروس «كوفيد - 19» ومتحوراته.

وذكر أن العرض المميز في السابق لفيروس كورونا المرتبط بفقدان حاستي الشم والتذوق قد يشعر به الشخص عند الإصابة بالبرد والإنفلونزا والتهاب الجيوب الأنفية، مؤكدًا أن العالم لازال يدرس تأثير «أوميكرون» على شدة الأعراض.

وأكد رئيس قطاع الشؤون الوقائية، على عدم ظهور إصابة بمتحور أوميكرون في مصر حتى الآن، متابعًا: «نتحذ إجراءات قوية في الحجر الصحي، ونجري تحليلًا لجميع القادمين إلى البلاد، وندرس التسلسل الجيني للحالة المشتبه فيها أو المصابة بالفيروس للتأكد أنها من السلالة العادية أو المتحورة».

وأشار إلى أن اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تعمل على تحديث بروتوكول العلاج أولًا بأول لمواكبة أية تغيرات، متوجهًا بمجموعة تحذيرات للمسافرين إلى دول جنوب إفريقيا في الوقت الراهن.

ونصح المسافرين إلى دول جنوب إفريقيا بعدم السفر في الوقت الراهن إذا لم تكن هناك حاجة ضرورية لذلك، مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية من التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغسل الأيدي بصفة مستمرة، إذا اضطر الشخص للسفر.