نيوزيلندا تنضم إلى جهود استعادة السلام في جزر سليمان

أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن، اليوم الأربعاء، أن بلادها سوف ترسل عددا من قوات الأمن لديها لاحتواء الاضطرابات في جزر سليمان.

وقالت أردرن، إنه سوف يتم إرسال عناصر من قوة الدفاع النيوزيلندية والشرطة إلى هونيارا، عاصمة جزر سليمان، للمساعدة في استعادة السلام والاستقرار هناك.

وتحولت الاحتجاجات السلمية التي تدعو إلى عزل رئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوجافاري، إلى أعمال شغب في هونيارا أواخر شهر نوفمبر الماضي.

وأوضحت أردرن، في بيان اليوم الأربعاء: "نشعر بقلق عميق إزاء الاضطرابات المدنية في الآونة الأخيرة، وأعمال الشغب في هونيارا، وبناء على طلب من حكومة جزر سليمان أمس، تحركنا بسرعة لتقديم مساعدة عاجلة من أجل استعادة السلام والأمن بشكل مستدام".

كما قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية إن "كل عملية نشر قوات لها مخاطرها وتحدياتها، لكن قواتنا الأمنية تملك خبرة كبيرة في منطقة المحيط الهادئ، وهي من بين عدد من (القوات) ذات المهارات العالية فيما يتعلق بتهدئة الصراع".

وسوف تعمل الوحدة الأمنية النيوزيلندية على دعم قوة الشرطة الملكية لجزر سليمان، كما ستتعاون مع قوات من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وفيجي أرسلت لنفس الغرض.