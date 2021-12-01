اليابان تطالب الجيش الأمريكي بالتحقيق في تفريغ خزاني وقود مقاتلة قبل هبوطها اضطراريا

طلبت اليابان من الجيش الأمريكى التحقيق في تفريغ خزاني وقود من قبل مقاتلة من طراز (إف - 16) قبل أن تهبط اضطراريا في مطار بشمال شرق اليابان ، وفقا لما ذكره مسؤولون اليوم الأربعاء.

وأفادت وكالة كيودو اليابانية للأنباء بأن المقاتلة الأمريكية هبطت في مطار أوموري حوالي الساعة 0610 مساء أمس الثلاثاء. وبينما لم ترد تقارير عن وقوع إصابات ، يبدو أن أحد خزاني الوقود على الأقل سقط في منطقة سكنية بمقاطعة أوموري حيث رصدت الشرطة قطعا معدنية وسائل يعتقد أنه وقود على بعد حوالي 20 إلى 30 مترا من بعض المنازل.

وهذه الواقعة هي الأحدث في سلسلة من حوادث إلقاء الوقود التي قامت بها مقاتلات أمريكية في المقاطعة الواقعة بشمال شرق البلاد في السنوات القليلة الماضية وسط مخاوف تتعلق بالسلامة بين السكان المحليين ، بحسب كيودو.

وقال أمين مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إن الحكومة اليابانية أبلغت القوات الأمريكية في اليابان بأن تفريغ خزانات الوقود أمر مؤسف.

ودعت وزارة الدفاع اليابانية القوات الأمريكية ، الثلاثاء، لإجراء تحقيق لمعرفة حقيقة أسباب الحادث.