تعرف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام لبنان في كأس العرب

يستعد منتخب مصر لمواجهة لبنان، عصر اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب، المقامة في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتضم مجموعة مصر، في كأس العرب، منتخبات الجزائر والسودان ولبنان.

وحقق منتخب الجزائر ظهر اليوم الأربعاء، فوزًا كاسحًا على السودان بنتيجة 4 -0.

وشهدت دكة بدلاء منتخب مصر فى مباراته أمام لبنان تواجد كلاً من أحمد ياسين و عمر كمال و مروان داود و أحمد رفعت وأحمد سيد "زيزو" و أيمن أشرف و محمد صبحي و مهند لاشين و محمد عبد المنعم و أسامة فيصل و حسين فيصل و محمود جاد.

وأعلن البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل الفراعنة الرسمي في مباراة لبنان والذي جاء على النحو التالي.. محمد الشناوي و أكرم توفيق و -أحمد حجازي و -محمود حمدي "الونش" و أحمد أبو الفتوح و -حمدي فتحي و عمرو السولية و مصطفى فتحي و مروان حمدي و محمد مجدي "أفشة" و محمد شريف .