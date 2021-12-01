أمير قطر يتسلم رسالة خطية من الرئيس اليمني

سلّم نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وقال الأحمر خلال لقائه في الدوحة مع أمير دولة قطر، إن "اليمن يعيش تغيرات سلبية مريرة على مختلف المستويات جراء الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية.

وأشاد بـ "دعم الأشقاء والأصدقاء للشرعية ولإرادة اليمنيين ولاستعادة مؤسسات الدولة وإحلال السلام، بما من شأنه تعزيز الأمن في اليمن والمنطقة"، وفق تعبيره.

من جانبه، جدد أمير قطر "دعم بلاده الكامل للشرعية ولأمن واستقرار ووحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه".

وكان نائب الرئيس اليمني قد وصل إلى الدوحة الاثنين الماضي، في زيارة رسمية، هي الأولى منذ استئناف العلاقات بين البلدين في مارس الماضي، بعد قطيعة دامت نحو 4 سنوات على خلفية "الأزمة الخليجية".

وحضر الفريق علي محسن، أمس افتتاح بطولة كأس العرب 2021، في نسختها العاشرة التي تستضيفها قطر، وتستمر حتى الثامن عشر من دسمبر الجاري.