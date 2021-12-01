الجيش الألماني يحشد الآف الجنود الإضافيين لمكافحة الموجة الرابعة لكورونا

أعلنت قاعدة القوات المسلحة الألمانية في مدينة بون اليوم الأربعاء حشد آلاف الجنود الإضافيين لمكافحة الموجة الرابعة العنيفة لوباء كورونا.



وأوضحت القاعدة أن الجيش عازم على زيادة عدد القوة المخصصة لهذا الغرض من 8 ألاف جندي في الوقت الراهن إلى 12 ألف جندي بحلول الثلاثاء المقبل.



وبحسب القاعدة، فإن ثلث هذه القوة أي 4 ألاف جندي يمكنهم الاستجابة لطلبات المساعدة في فترة تتراوح بين 48 و72 ساعة، بينما تصل هذه المدة بالنسبة لبقية الجنود بين 7 و14 يوما.



وأضافت القاعدة أن هناك في الوقت الراهن 5900 جندي يقدمون المساعدة بالفعل في مكافحة الوباء في إطار المساعدات الإدارية التي طلبتها 14 ولاية وتركزت هذه المساعدات في بافاريا (1700 جندي) وشمال الراين ويستفاليا (570 جنديا) وسكسونيا (480 جنديا).



ونوهت القاعدة إلى أن الجيش يجهز 900 جندي آخر لـ90 طلب مساعدة إدارية أخرى لمكاتب صحة ومراكز تطعيم، وتابعت أن " الاتجاه آخذ في الزيادة".



كان الضابط مارتين شيلايس الآمر الإقليمي الوطني للقوات المسلحة أعلن أن التغلب على جائحة كورونا يأتي على رأس أولويات البلاد " وكل واحد وكل واحدة مطلوب وكذلك جيشنا، ونحن سندعم في هذه الأزمة طالما كانت هناك حاجة إلينا".