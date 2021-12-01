قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الأربعاء يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة وأجواء خريفية على كل أنحاء الجمهورية.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" عبر شاشة "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنّ الطقس يكون خلال ساعات النهار ومع سطوع أشعة الشمس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، حارًا على محافظات جنوب الصعيد.

وأشارت إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة يكون ملموسًا بشكل أكبر خلال ساعات الليل، ويكون الطقس باردًا على كل أنحاء الجمهوية.

وأوضحت أن اليوم يشهد نشاطًا لحركة الرياح على كل أنحاء الجمهورية، بما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى هطول أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية مثل مطروح والإسكندرية وبورسعيد وذلك صباح اليوم، ومن المتوقع استمرار فرص هطول الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ومناطق من شمال الدلتا.



