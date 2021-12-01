إطلاق فعاليات البرنامج التثقيفي بمدارس الوادي الجديد تحت شعار آثار بلدنا

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عودة فعاليات البرنامج التثقيفي لطلاب المدارس بعنوان آثار بلدنا، بالتعاون مع إدارة باريس التعليمية وإدارة الاتصال السياسي، ووفقا للتعاون المشترك بين الآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية.

وأشار حسن إلى تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة باريس الإعدادية القديمة، بحضور مدير الإدارة التعليمية، ومدير الاتصال السياسي بالمديرية، ورئيس قسم الاتصال بالمديرية وإدارة باريس التعليمية، والدكتور عصام آدم مفتش آثار إسلامية بباريس الذي تحدث عن المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة.

وقال آدم إن البرنامج التثقيفي سيجرى تنفيذه بجميع الإدارات التعليمية لإثراء الطلاب بالمعلومات حول آثار المحافظة وماتتمتع به من مناطق أثرية هامة.