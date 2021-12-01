 إطلاق فعاليات البرنامج التثقيفي بمدارس الوادي الجديد تحت شعار آثار بلدنا - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 11:57 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

إطلاق فعاليات البرنامج التثقيفي بمدارس الوادي الجديد تحت شعار آثار بلدنا

عمرو بحر
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 11:38 م

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عودة فعاليات البرنامج التثقيفي لطلاب المدارس بعنوان آثار بلدنا، بالتعاون مع إدارة باريس التعليمية وإدارة الاتصال السياسي، ووفقا للتعاون المشترك بين الآثار المصرية والآثار الإسلامية والقبطية.

 

وأشار حسن إلى تنظيم ندوة تثقيفية لطلاب مدرسة باريس الإعدادية القديمة، بحضور مدير الإدارة التعليمية، ومدير الاتصال السياسي بالمديرية، ورئيس قسم الاتصال بالمديرية وإدارة باريس التعليمية، والدكتور عصام آدم مفتش آثار إسلامية بباريس الذي تحدث عن المناطق الأثرية والمعابد داخل المحافظة.

 

وقال آدم إن البرنامج التثقيفي سيجرى تنفيذه بجميع الإدارات التعليمية لإثراء الطلاب بالمعلومات حول آثار المحافظة وماتتمتع به من مناطق أثرية هامة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك