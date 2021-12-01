أقرت الحكومة النمساوية اليوم الأربعاء، مساعدات بقيمة 7.1 مليون يورو لعدد من الدول العربية لمواجهات الأزمات الإنسانية الناجمة عن الصراعات المسلحة والإرهاب وجائحة (كورونا).

وقال ميشائيل لينهارت وزير خارجية النمسا -في تصريحات صحفية- إن مجلس الوزراء أقر فى اجتماعه اليوم تقديم 7.1 مليون يورو من أموال صندوق الكوارث الخارجية لمكافحة الأزمات الإنسانية في ليبيا وتونس وفلسطين والأردن.

وأضاف أنه في ليبيا وبعد عام من الاتفاق على وقف إطلاق النار لا يزال 200 ألف شخص نازحين داخليًا نتيجة الحرب الأهلية بما في ذلك العائلات الأكثر ضعفاً التي تعيش في منازل وبنية تحتية مدمرة إلى حد كبير.

وتابع أنه في تونس يوجد عشرات الآلاف من اللاجئين من ليبيا وكذلك من السودان وتشاد وأكثر من نصفهم من النساء والفتيات مشيرا الى أنه لا يزال الأردن أيضًا ملاذًا لمئات الآلاف مما يجعله أحد البلدان الأكثر تضررًا من الأزمة في سوريا كما يواصل ملايين اللاجئين الفلسطينيين البحث عن ملاذ في المنطقة.

وأوضح أن تركيز الحكومة النمساوية يتمحور حول مساعدة مخيمات اللاجئين في المنطقة خاصة الفئات الضعيفة والأطفال لافتا الى أن الهدف هو تعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأشار لينهارت إلى أن الاموال ستوجه الى وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بنحو مليون الى مليوني يورو لكل جهة.