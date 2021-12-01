الحزب الجمهوري الفرنسي ينتخب مرشح الحزب لانتخابات الرئاسة

أطلق الحزب الجمهوري من تيار يمين الوسط في فرنسا اليوم الأربعاء عملية اختيار مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في أبريل من العام المقبل.



ويختار أعضاء الحزب، البالغ عددهم 140 ألفا، يوم غد الخميس من بين خمسة مرشحين،يخوض بعدها المرشحان الأفضل ترتيبًا جولة الإعادة، والتي ستعلن نتيجتها يوم السبت.



ولم يظهر حتى الآن مرشح مفضل بشكل واضح على الرغم من المناظرة التليفزيونية التي جرت مساء أمس الثلاثاء، وكان آخر رئيس جمهوري هو نيكولا ساركوزي المدان في جرائم الآن، والذي تولى الرئاسة بين عامي 2007 و2012.



وأشهر هؤلاء المرشحين الخمسة على الصعيد الدولي هو ميشيل بارنييه، الذي شغل في السابق منصب كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



والمرشحون الأربعة الآخرين هم كزافييه برتراند، رئيس المجلس الإقليمي لهاتوس-دي-فرانس، وإريك سيوتي وفيليب جوفين، وكلاهما عضوين في البرلمان الأوروبي، والمرأة الوحيدة في المنافسة هي فاليري بيكريس، الوزير السابقة والرئيسة الحالية لإقليم إيل دي فرانس،الذي يضم باريس.



وتظهر استطلاعات الرأي أنه من غير المؤكد بأي حال من الأحوال أن الجمهوريين سيصلون إلى جولة الإعادة في انتخابات نيسان/أبريل 2022، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره قبل بضع سنوات فقط.



يشار إلى المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات المقبلة هو الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون، في حين يبدو أن اليمينية الشعبوية مارين لوبان ستكون على الأرجح منافسته في الجولة الثانية، على الرغم دفعها للمركز الثالث لفترة وجيزة من قبل زميلها اليميني الشعبوي إريك زمور الشهر الماضي.



ووفقًا لاستطلاعات الرأي، فإنه من المرجح أن لا يكون للاشتراكيين دور رئيسي في الانتخابات، حيث بلغت النسبة التي من المرجح أن تحصل عليها مرشحتهم آن هيدالجو، عمدة باريس، حوالي 5 %. كما حصل اليساري المثير للجدل جان لوك ميلينشون، الذي يدفع بحملته الرئاسية الثالثة، حتى الأن على 9 % في استطلاعات الرأي.