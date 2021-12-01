تضامن عددا كبيرا من الجماهير مع محمد أبوتريكة بعد تعرضه لهجوم من قبل بعض الصحف العالمية والجمعيات المؤيدة للمثليين.

وكان أبوتريكة قد هاجم حملة دعم البريميرليج للمثليين، وطالب النجوم العرب بالدوري الإنجليزي بالتصدي لها في تصريحات عبر "بي إن سبورتس" قبل لأيام.

وبات هاشتاج We support abotrika الثالث على العالم بعد مشاركته بأكثر من مليون تغريدة.

وكان أبوتريكة قد قال عن حملات دعم المثليين عقب مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد الماضية بالاستوديو التحليلي: هذه الحملات لا تتناسب مع عقلنا وولا ديننا أكبر عقوبة حدثت كانت لقوم لوط وذكرت في القرآن.. الظاهرة فجة ودور اللاعيبة والمسلمين والعرب عدم المشاركة في الجولتين المخصصين لدعم هذه الحملة".

وأضاف:"دور العلماء والشيوخ أيضا التصدى لهذه الظاهرة.. يقول المولى عزوجل (ولقد كرمنا بنى آدم).. بهذه الظاهرة إهانة لبني آدم .. الرسائل الرياضية تدخل كل بيت، ويجب أن نتصدى لهذه الظاهره والتي تحاربها كل الأديان".

وأكمل:"في السنين القادمة الجولتين اقترح أن يكونوا بدون ستديوهات تحليل, هذا هو اقتراح ودورنا أن نتصدى لهذه الظاهرة والتي هي عكس الإنسانية".

ويخصص البريميرليج دعما كبيرا لحملة دعم المثليين، ويرتدي في جولتين من البريميرليج قائد كل فريق شارة ترمز لعلم المثليين دعما لهم وهو الأمر الذي ترفضه جميع الأديان السماوية.