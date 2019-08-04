وفاة 20 شخصا على الأقل وفقدان آخرين إثر غرق قارب في نيجيريا

أفادت مصادر محلية وأمنية اليوم الأربعاء بغرق قارب كان يحمل نحو 50 راكبا في ولاية كانو شمالي نيجيريا، وأشارت إلى أن العشرات لا يزالون في عداد المفقودين.

وذكر مسؤولون محليون أن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم إثر انقلاب القارب الليلة الماضية.

ونقلت صحيفة "بريميوم تايمز" عن مصدر محلي أن من بين ركاب القارب المنكوب أطفالا من مدرسة إسلامية كانوا متوجهين للمشاركة في فعالية إسلامية في مقر الحكومة المحلية.

ولم يتم إنقاذ سوى 15 شخصا من 50 شخصا على متن القارب، حسبما أفادت حكومة ولاية كانو، وأضافت أن الباقين ما زالوا في عداد المفقودين.

يشار إلى أن هذه الحوادث ليست قليلة في نيجيريا ودول إفريقية أخرى، حيث غالبا ما تكون القوارب مكدسة وتفتقر للصيانة الملائمة.

وهناك مؤشرات في هذا الحادث على أن القارب كان يقل شحنة كبيرة وعددا كبيرا من الأشخاص.