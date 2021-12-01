القوى العاملة: تعيين 7844 شابا منهم 54 من ذوي الهمم بالقاهرة

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة قامت بتعيين 7844 شابا منهم 54 من ذوي الهمم بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 26351 شابًا.

وأضاف سعفان -وفقًا لبيان الوزارة اليوم الأربعاء- أنه تم أيضا توفير 209 فرص عمل واستخراج 2301 شهادة قياس مستوى مهارة و2325 رخصة مزاولة حرفة، وبمجال تراخيص عمل الأجانب، قامت المديرية باستخراج 109 تراخيص جديدة لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ149 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية والمعاملة بالمثل وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

من جانبه، أوضح مدير المديرية مدحت الغمراوي -في تقريره للوزير بشأن ما تم إنجازه خلال أكتوبر الماضي- أن المديرية تلقت 1719 شكوى منها 144 شكوى تم تسويتها وديا وتم إحالة 201 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 145 شكوى وإحالة 111 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 1118 شكوى تحت البحث والدراسة.

ولفت إلى أنه بمجال العمالة غير المنتظمة، قامت المديرية بصرف منح لرعاية تلك الفئة اجتماعياً واقتصادياً تمثلت في 83 منحة مولود جديد بإجمالي 167 ألف جنيه، و36 منحة زواج بمبلغ 108 آلاف جنيه، و13 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالي 26 ألف جنيه، وصرف 3 منح وفاة عامل لـ3 أسر بإجمالي 30 ألف جنيه، فضلا عن صرف 7 آلاف جنيه لعمل عمليتين جراحيتين لعاملين، ليصل إجمالي ما تم صرفه لتلك الفئة 338 ألف جنيه لـ137 عاملاً من المسجلين.

وأشار إلى أنه بمجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 476 منشأة دوري وحملات وأسفر التفتيش عن تحرير 666 محضرا لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 491 شكوى، وتم تسوية 271 شكوى منها، وتبقى 221 شكوى تحت البحث والدراسة، وبمجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 180 منشأة وإعادة التفتيش على 350 منشأة أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 185 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم بحث 8 شكاوى، وعقد 9 ندوات توعية.