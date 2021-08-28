 متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية: مؤشرات على أنّ بعض إصابات أوميكرون خفيفة الأعراض - بوابة الشروق
الأربعاء 1 ديسمبر 2021 2:40 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

متحور كورونا الجديد.. الصحة العالمية: مؤشرات على أنّ بعض إصابات أوميكرون خفيفة الأعراض

أحمد علاء
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 2:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 2:33 م

قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ هناك مؤشرات على أنّ بعض الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" خفيفة الأعراض.

ونقلت قناة العربية عن المنظمة قولها - اليوم الأربعاء - إنّ ظهور المتحور "أوميكرون" رسالة تحذير للحفاظ على اليقظة.

وتابعت: "نتفهم الضغوط التي تواجهها الحكومات للحفاظ على اقتصادها ومكافحة الوباء".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّ نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في سبع دول بشرق البحر المتوسط لم تتجاوز 10%.

ولفتت "الصحة العالمية" إلى أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية لقاحات كورونا أمام متحور "أوميكرون".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك