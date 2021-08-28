قالت منظمة الصحة العالمية، إنّ هناك مؤشرات على أنّ بعض الإصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون" خفيفة الأعراض.
ونقلت قناة العربية عن المنظمة قولها - اليوم الأربعاء - إنّ ظهور المتحور "أوميكرون" رسالة تحذير للحفاظ على اليقظة.
وتابعت: "نتفهم الضغوط التي تواجهها الحكومات للحفاظ على اقتصادها ومكافحة الوباء".
وأشارت المنظمة الدولية إلى أنّ نسبة التطعيم ضد فيروس كورونا في سبع دول بشرق البحر المتوسط لم تتجاوز 10%.
ولفتت "الصحة العالمية" إلى أنه لا يوجد دليل حتى الآن على تراجع فعالية لقاحات كورونا أمام متحور "أوميكرون".