عميل يعتدي على موظف داخل إحدى شركات الاتصالات بأوسيم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط متهم بالتعدي على موظف بإحدى شركات الاتصالات بالضرب، مما أسفر عن إصابته بكدمات متفرقة بالوجه، لمنعه من الخروج من الفرع قبل تسديده دفع قيمة الخدمة بدائرة مركز شرطة أوسيم شمال المحافظة.

وتلقي الرائد أحمد فرحات رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من موظف بإحدى شركات الاتصالات مفاداه تعرضه للضرب وإصابته بكدمات متفرقة بالوجه نتيجة تعدي أحد العملاء عليه لمنعه من الخروج قبل سداد قيمة الخدمة وذلك علي خلفية دخول العميل إلي الفرع الكائن بدائرة المركز لحل مشكلة إيقاف باقة التلفون، وتم حل الأزمة إلا أنه فوجئ بالعميل يرفض دفع قيمة الخدمة وهم بالخروج، فحاول الموظف منعه لحين سداد قيمة الخدمة لكون الموظف ملزم بتوريدها أو تحمل قيمتها وخلال ذلك تعدي عليه العميل بالضرب المبرح محدثاً به إصابات.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبفحص الكاميرات تبين صحة ما جاء علي لسان المبلغ، وتحديد هوية المتهم وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.