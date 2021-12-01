ضبط 16 ألف قضية بمجال الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مجال أعمال تلك الإدارات؛ تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

وأسفرت الحملات بمجال الأمن الاقتصادي، بإشراف اللواء حسن عبدالواحد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادي، عن ضبط 16 ألف قضية بمجال قطاع الأمن الاقتصادي.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات عدة لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3005 قضايا في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 11925 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 178 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

ونجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع فروعها الجغرافية بمديريات الأمن من ضبط 1251 قضية (غش غذائي، ولحوم ومصنعاتها،اسماك ، دقيق، أقماح، ثروة حيوانية، ومواد بترولية).

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال كل واقعة.