 مرشح الحزب الحاكم في هندوراس يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة - بوابة الشروق
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مرشح الحزب الحاكم في هندوراس يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 6:39 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 6:39 ص

أقر مرشح الحزب الحاكم في انتخابات الرئاسة بهندوراس، نصري عصفورة، الثلاثاء بالهزيمة لصالح مرشحة المعارضة اليسارية زيومارا كاسترو.

وقال عصفورة، وهو عمدة العاصمة تيجوسيجالبا، في تغريدة عبر تويتر: "قلت مرارا أنني ليس لي أعداء لأن جميع المرشحين الآخرين هم أصدقائي وسيظلون كذلك".

وأضاف: "التقيت اليوم مع زيومارا كاسترو وأسرتها بالكامل، ذهبت إلى منزلها لتهنئتها شخصيا وقمت للتو بتهنئتها لفوزها كرئيسة منتخبة".

كما نشرت كاسترو الصور على تويتر، مؤكدة أن منافسها الرئيسي في الانتخابات أقر بهزيمته.

وستصبح كاسترو أول امرأة تتولى منصب رئيس هندوراس كما أنها أول رئيس يأتي من خارج الحزبين الرئيسيين منذ عودة البلاد إلى الديمقراطية عام 1982.

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