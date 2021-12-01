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دراسة لمعهد «ريجان» تظهر أن الأمريكيين يخافون من الصين

الجيش الصيني
الجيش الصيني
رويترز
نشر في: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 9:19 ص | آخر تحديث: الأربعاء 1 ديسمبر 2021 - 9:19 ص

توصلت دراسة أجراها معهد رونالد ريغان إلى أن أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون الصين أكبر تهديد للولايات المتحدة، فيما يرى روسيا في هذا الدور 14% منهم فقط.

ونقلت قناة فوكس نيوز عن تقرير المعهد قوله: "لأول مرة في دراستنا، حدد معظم الأمريكيين دولة واحدة على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة، هي الصين".

وأفاد المعهد بأن من سئلوا عن الدولة التي يرون أنها تمثل أكبر تهديد للولايات المتحدة، ذكر 52% من المشاركين الصين و14% فقط ذكروا روسيا.

وللمقارنة، جرى الاستشهاد ببيانات عام 2018، حين رأى 21% من الأمريكيين أن التهديد الرئيس يتمثل في الصين، وأرجعه 30% منهم إلى روسيا.


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