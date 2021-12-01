الاتحاد الأوروبي يقترح مراجعة يومية لقواعد السفر لمواجهة متحور أوميكرون

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المقرر أن يوصى الاتحاد الأوروبي بأن تقوم الدول الأعضاء بمراجعة قيود السفر الأساسية على أساس يومي في أعقاب ظهور متحور أوميكرون، بحسب مسودة وثيقة أوروبية أطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت بلومبرج أن المسودة جاء فيها أنه يتعين على الدول الأعضاء تبني توجها منسقا، والاستعداد لفرض أي قيود مطلوبة.

كما سوف تدعو المفوضية الأوروبية الحكومة الوطنية لتوزيع جرعات اللقاح التعزيزية سريعا وتطبيق مقترحات لتقييد صلاحية شهادات اللقاح الرقمية بتسعة أشهر بدون الحصول على جرعات تعزيزية.

ومن المقرر أن تتحدث رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والمفوضة الأوروبية لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيديس في مؤتمر صحفي في وقت لاحق من اليوم بشأن التطورات المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوثيقة أنه على الحكومات الأوروبية وضع إجراءات احترازية وقيود مستهدفة ومتناسبة للحد من تفشي الفيروس.