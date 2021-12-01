دعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، إلى إجراء مفاوضات مباشرة مع روسيا لإنهاء الحرب التي بدأت منذ حوالي ثماني سنوات مع الانفصاليين الموالين لموسكو شرقي البلاد.

ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية عن زيلينسكي تشديده خلال خطاب سنوي أمام مشرعي بلاده على أن أوكرانيا لن تستطيع إنهاء الحرب "بدون محادثات مباشرة مع روسيا".

تأتي تصريحات زيلينسكي في أعقاب إعلان وزارة الخارجية الأوكرانية أمس الثلاثاء أن روسيا حشدت 115 ألف جندي حول أوكرانيا في شبه جزيرة القرم وفي منطقتين أخريتين شرقيتين يخضعان لسيطرة مقاتلين انفصاليين موالين لموسكو.

وشدد الرئيس الأوكراني في الوقت نفسه على ضرورة التحدث "مباشرة" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.