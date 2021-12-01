وزير الدفاع الكويتي: طائرات اليوروفايتر تصل في موعدها المحدد

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي أن طائرات اليوروفايتر المتعاقد عليها ستصل في موعدها المحدد دون تأخير.



جاء ذلك في تصريح له اليوم الأربعاء على هامش حضوره احتفال السفارة الإماراتية بعيدها الوطني الخمسين.



وأشاد العلي بالإنجازات التي حققتها الإمارات طوال الخمسين سنة الماضية، لافتا إلى العلاقات المتميزة بين البلدين.



ومن المقرر أن تصل أول طائرتين من هذه الطائرات إلى الكويت حسب تصريحات إيطالية في 14 كانون أول/ديسمبر الجاري.



وكانت الكويت قد وقعت مع الشركة الإيطالية للصناعات الفضائية والجوية في عام 2016 صفقة تتضمن الحصول على 28 مقاتلة "يوروفايتر" بقيمة 8 مليارات يورو (09ر9 مليار دولار).